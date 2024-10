Fußball-Bundesliga Dämpfer gegen Kiel: Leverkusener Remis bei Alonso-Jubiläum

Bayer Leverkusen hat den Anschluss an die Tabellenspitze überraschend und trotz Führung verpasst. Beim 100. Pflichtspiel von Trainer Xabi Alonso mit Bayer kam der Meister nicht über ein 2:2 (2:1) gegen Aufsteiger Holstein Kiel hinaus. Anstatt nah an Spitzenreiter FC Bayern heranzurücken, könnten die Münchner den Titelverteidiger am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) mit einem Sieg bei Eintracht Frankfurt weiter distanzieren.