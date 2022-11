13. Spieltag : Dank Jeong und Gregoritsch: Freiburg bleibt an Bayern dran

Freiburg Der SC Freiburg schlägt auch den 1. FC Köln und profitiert zudem von Union Berlins Patzer zuvor. Durch das 2:0 bleibt das Team von Trainer Streich dem Spitzenreiter FC Bayern München auf den Fersen.

Das Team von Trainer Christian Streich gewann am Sonntag gegen den 1. FC Köln verdient mit 2:0 (0:0). Da zuvor der 1. FC Union Berlin bei Bayer Leverkusen deutlich verloren hatte (0:5), klettern die Freiburger auf den zweiten Platz in der Tabelle. 27 Punkte nach 13 Spielen bedeuten die bisher beste Saison der Vereinsgeschichte.

„Ein sehr, sehr reifes Spiel gemacht“

Aber auch schon in das Spiel starteten die Hausherren hellwach. Der Schuss von Kapitän Christian Günter, der als einziger Profi auch am Donnerstag beim 1:1 in der Europa League bei Karabach Agdam in der Startformation gestanden hatte, wurde geblockt. Und nur drei Minuten später konnten sich die Kölner bei ihrem Torhüter Marvin Schwäbe bedanken, dass sie nicht schon früh einem Rückstand hinterherliefen.