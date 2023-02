20. Spieltag : Dardai trifft zum Geburtstag und führt Hertha zum Sieg

Berlin Hertha BSC ist der erhoffte Befreiungsschlag gelungen. Die Berliner feiern gegen Gladbach den ersten Sieg im neuen Jahr. Auch, weil Marton Dardai an seinem Geburtstag ein Sonntagsschuss gelingt.

Der frühere Trainer von Hertha BSC hatte auf der Tribüne des Olympiastadions stolz mit angesehen, wie sich sein Sohn am 21. Geburtstag mit einem Traumtor selbst beschenkte. Den tief im Abstiegskampf steckenden Berliner Bundesligisten führte der Filius beim 4:1 (1:1) gegen Borussia Mönchengladbach damit zum ersten Sieg im neuen Jahr.

„Ich gehe gleich rein, duschen - und dann treffe ich ihn“, verriet Dardai junior unmittelbar nach dem Abpfiff bei DAZN. Doch es brauchte gar nicht das Lob seines Vaters und großen Förderers für den perfekten Tag. „Es war für mich der schönste Geburtstag bis jetzt“, sagte der Abwehrspieler, dessen erstes Bundesligator nicht schöner hätte sein können: Mit einem wuchtigen Linksschuss hämmerte Dardai den Ball in der 52. Minute aus etwa 25 Metern zur enorm wichtigen 2:1-Führung unter die Latte des Gladbacher Tores.

Hertha jetzt vor Stuttgart

„Ich freue mich, dass er sich heute belohnt hat“, sagte Hertha-Trainer Sandro Schwarz über seinen Innenverteidiger, der zuletzt in der U17 ein Pflichtspieltreffer erzielt hatte: „Er hat viele Aktionen mutig verteidigt - und der Bonus war das sensationelle Tor.“

Wichtiger als das persönliche Erfolgserlebnis für Dardai waren jedoch die ersten drei Punkte für Hertha nach der WM-Pause. Nach zuvor vier Niederlagen in Folge verdrängte der Hauptstadt-Club den VfB Stuttgart vom Relegationsrang 16 und darf sich als Gewinner des Abstiegskampfes am 20. Spieltag fühlen. Er sei „schon etwas erleichtert“, gab Schwarz zu, und bei der Nachbesprechung am Montag „in freudige Gesichter zu schauen, macht auch viel mehr Spaß“.