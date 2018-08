Dardai zu Auslandstour: Darf „kein Störfaktor“ sein

Trainer Pal Dardai hat sich grundsätzlich positiv über die geplante Überseereise von Hertha BSC geäußert, aber bestimmte Bedingungen daran geknüpft. dpa

„Es geht um das Image. Wenn dich mehr Leute sympathisch finden, kannst du bessere Sponsoren holen und mehr Zuschauer ins Stadion locken“, sagte der Ungar über die avisierte Tour des Berliner Fußball-Bundesligisten nach Asien oder in die USA. „Wenn es sein soll, machen wir das mit, warum nicht? Dass darf aber kein Störfaktor in der Vorbereitung sein.“

Mit ihm habe noch niemand darüber gesprochen, erklärte Dardai nach dem Vormittagstraining. Dies könne in der kommenden Länderspielpause Anfang September geschehen.

Ingo Schiller, für Finanzen verantwortlicher Geschäftsführer von Hertha, hatte zuvor angekündigt, dass im Jahr „definitiv eine Auslandstour auf der Agenda“ stehe. „Entweder als Wintertrainingslager, direkt nach dem Saisonende im Mai oder in der Sommervorbereitung auf die Saison 2019/20“, sagte er Medienberichten zufolge dem Magazin „Sponsors“. Dies solle entweder in Asien oder den USA stattfinden. Zuletzt hatte sich Hertha im Sommer mehrfach jeweils in Brandenburg und im österreichischen Schladming vorbereitet.

