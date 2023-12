Bundesliga Darmstadts Mehlem erleidet Wadenbeinbruch

Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 muss im Jahresendspurt auf Mittelfeldspieler Marvin Mehlem verzichten. Der 26-Jährige zog sich am Freitagabend gegen den 1. FC Köln einen Wadenbeinbruch zu, wie der Fußball-Bundesligist am Samstag mitteilte. Die Untersuchungen wurden bereits am späten Freitagabend nach Mehlems Auswechslung vorgenommen.