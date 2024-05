Bundesliga Darmstadts Trainer Lieberknecht: Bleibe gerne hier

Nach dem besiegelten Abstieg wollen sich die Darmstädter an den restlichen drei Spieltagen ordentlich aus dem Oberhaus verabschieden. „Die Jungs haben das Privileg, in der 1. Liga zu spielen. Ich hoffe, dass sie neben der gewissen Lockerheit auch eine gesunde Anspannung haben“, sagte Lieberknecht vor dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky).