25. Bundesliga-Spieltag : Darüber spricht die Liga: Fans, Coronavirus, Titelrennen

Berlin Nach der Eskalation am vergangenen Wochenende mit Schmähplakaten gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp in mehreren Bundesliga-Stadien stehen die Fankurven unter besonderer Beobachtung.

FANS: Die Fan-Proteste gegen den Deutschen Fußball-Bund werden wohl auch am Wochenende weitergehen. Vereinsvertreter und Funktionäre hoffen jedoch, dass sich die Tendenz der vergangenen Tage nach dem Motto „Protest ja, Hasstiraden nein“ auch am 25. Spieltag fortsetzt. „Wir sind guter Dinge, dass wir am Wochenende nichts sehen werden, was unter Hass und Menschenverachtung fällt“, sagte Borussia Mönchengladbachs Medien-Direktor Markus Aretz mit Bezug auf die Partie gegen den BVB.