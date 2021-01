Dortmunder Formtief : Das große Zittern: BVB bangt um die Champions League

Dortmund Drei Spiele, ein Punkt - der jüngste Trend bei Borussia Dortmund zeigt bedrohlich nach unten. Angesichts der vielen Baustellen setzt das große Zittern ein. Ohne Champions League droht nicht nur ein finanzieller Verlust.

Nur dem passablen Saisonstart ist zu verdanken, dass für den Tabellensiebten die internationalen Plätze noch in greifbarer Nähe liegen. In der Formtabelle der vergangenen zehn Spiele rangiert die Borussia jedoch nur auf Rang 13. „Wir brauchen jetzt dringend Punkte“, forderte Sportdirektor Michael Zorc vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg.

HEIMMISERE: Lange Zeit galt das größte Bundesliga-Stadion als BVB-Festung. Das hat sich seit dem coronabedingten Ausschluss der Fans bereits in der vergangenen Saison geändert. Selbst gegen Teams aus der Abstiegszone wie Köln (1:2) und Mainz (1:1) wurden in dieser Spielzeit Punkte verschenkt. Mit bisher nur vier Siegen, einem Remis und bereits drei Niederlage ist die Bilanz ähnlich schlecht wie zuletzt in der Saison 2014/15, in der sich der BVB am Ende nur mit Mühe und Not noch in die Europa League rettete.