Das große Zittern: BVB bangt weiter um die Champions League

Roman Weidenfeller saß über die komplette Spieldauer nur auf der Ersatzbank, wurde am Ende aber als einziger Dortmunder Profi stürmisch gefeiert. Von Heinz Büse, dpa

Inspiriert vom tosenden Applaus der Fans erklomm der trotz seines Wunsches nach noch ein paar Einsatzminuten nicht eingewechselte Fußball-Weltmeister am Ende seines letzten Bundesliga-Heimspiels nach 16 Jahren in Dortmund die Südtribüne und versuchte sich als Vorsänger. Aus Respekt vor den großen Verdiensten des 37 Jahre alten Torhüters, der am Saisonende seine aktive Karriere beendet, vergaßen die Anhänger zumindest für einen kurzen Moment ihren Frust über das enttäuschende 1:2 (1:2) gegen den FSV Mainz 05.

Doch kaum näherten sich auch die restlichen Profis der Gelben Wand, gab es gellende Pfiffe. „Das war komisch“, kommentierte Weidenfeller die skurrile Situation, „auf der einen Seite wurde ich gefeiert, auf der anderen Seite stand unsere Mannschaft ein Stück weit im Regen.“

Zum Verdruss der Zuschauer fiel der BVB bei der Pleite gegen nun bereits vor dem Abstieg gerettete Mainzer zurück in den alten Trott, der nach den starken Spielen gegen Leverkusen (4:0) und Bremen (1:1) eigentlich überwunden schien. „Die Mainzer sind so aufgetreten, wie man es tut, wenn man etwas ganz Großes erreichen möchte. Das haben sie uns voraus gehabt“, kommentierte Trainer Peter Stöger treffend, „wenn man sich für die Champions League qualifizieren will, war es einfach zu wenig.“ Ähnlich deutliche Worte fand Angreifer André Schürrle: „Mainz hat mehr Herz und Leidenschaft gezeigt. Wenn man das nicht hat, kann man kein Bundesligaspiel gewinnen.“

Die Miene von Tribünengast Matthias Sammer, der dem BVB in der kommenden Saison als externer Berater Wege aus dem Tief weisen soll, verfinsterte sich zusehens. Denn zum wiederholten Mal entpuppte sich der Edelkader aus Dortmund als Ansammlung von Profis mit zweifelhafter Moral. Geradezu leichtfertig wurde die Chance auf eine vorzeitige Qualifikation für die europäische Königsklasse und den versöhnlichen Abschluss einer schwierigen Saison verspielt.

Bereits nach 13 Minuten lag der BVB durch die Tore der Mainzer Ridle Baku (4.) und Yoshinori Muto (13.) mit 0:2 hinten. Selbst der schnelle Anschlusstreffer von Maximilian Philipp (16.) verhalf der Mannschaft nicht aus ihrer Lethargie.

Stöger machte aus seiner Verärgerung keinen Hehl. „Heute waren viele dabei, die gedacht haben, es wird nach zuletzt zwei guten Spielen schon so weitergehen. Aber das ist kein Selbstläufer“, sagte er mit Verweis auf das fehlende Engagement vieler Profis. Diesen Argumenten schloss sich Weidenfeller an: „Die Qualität ist da, wird aber viel zu selten abgerufen.“

Bezeichnend für die aus Dortmunder Sicht ernüchternde Dramaturgie war die Auswechslung von Mario Götze in der 74. Minute. Nach zuletzt zwei guten Spielen dürften sich die Chancen des Weltmeisters auf eine Nominierung für die WM in Russland eher wieder verschlechtert haben.

Nur dank der Schützenhilfe der Teams aus Stuttgart und Bremen in den Spielen gegen die Verfolger Hoffenheim und Leverkusen behauptete die Borussia den dritten Tabellenplatz. Vor dem Spiel beim Vierten aus Hoffenheim am kommenden Samstag beträgt der Vorsprung auf die Kraichgauer und die Leverkusener drei Punkte. Trotz der besseren Tordifferenz könnte das wichtigste Saisonziel noch verfehlt werden. Nach Einschätzung von Schürrle ist das Team aber dem Druck gewachsen: „Wir haben Spieler, die solche Spiele auf Messers Schneide schon hatten.“

