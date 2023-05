34. Spieltag „Das ist Wahnsinn!“ Wolfsburg verspielt Europacup-Platz

Tatsächlich war vor 26.775 Zuschauern in der Volkswagen Arena alles bereit für die Wolfsburger Rückkehr in das internationale Geschäft. Schnell war klar, dass der nur einen Punkt bessere Tabellensechste Bayer Leverkusen sein Spiel beim VfL Bochum verlieren wird - 0:3 hieß es da am Ende für die mehr als 80 Minuten in Unterzahl spielende VfL-Konkurrenz.