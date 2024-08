Fußball-Bundesliga Das sagt Rudi Völler zur Carro-Spitze gegen Eberl

„Ich weiß, da will man auch ein bisschen lustig sein und den Fans was geben“, sagte Völler, der solche Treffen aus eigener Erfahrung bestens kennt. „Natürlich war das bei ihm irgendwie im Magen, das musste raus. Das war sicherlich nicht ganz in Ordnung, aber am Ende des Tages werden das alle überleben“, sagte Völler. Er sei sich sicher, dass die Wertschätzung von Carro gegenüber Eberl eine andere sei, als dieser Satz ausdrücke.