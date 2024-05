32. Spieltag Das Schweigen der Waldseite: Unions Stille im Bochumer Jubel

Bjelica selbst wirkte so monoton wie immer. Die Spielanalyse eine Abhandlung der offensichtlichen Ereignisse, der Ausblick hart an der Kante zu Durchhalteparolen. Er glaube an seine Mannschaft, sagte er. Die Frage ist aber, ob die Mannschaft noch an ihn glaubt. Längst schreibt der Boulevard, dass Marie-Louise Eta, die im November nach der Trennung von Urs Fischer mit Marco Grote schon einmal an der Seitenlinie stand, jetzt übernehmen könnte. Zingler wird schnell Antworten geben müssen, zumal Geschäftsführer Oliver Ruhnert nicht mehr präsent wirkt.