Bundesliga-Titelkampf : Das spricht für und gegen Leipzigs Titelchance

Leipzig RB Leipzig ist dran am FC Bayern. Und die Lust auf die neu entbrannte Titeljagd ist bei den Sachsen nicht zu überhören. Doch ist das Team von Trainer Julian Nagelsmann diesmal bereit für den großen Coup?

RESTPROGRAMM: Zwei Punkte Rückstand bedeuten Schlagdistanz. Leipzig hat alles in der eigenen Hand. Schon am nächsten Spieltag kann RB vorne sein. Und der Spielplan meint es gut. Alle Konkurrenten aus den Top Vier müssen noch in die Red Bull Arena. Zum Meister-Showdown kommt es am Osterwochenende. Karsamstag (3. April) kommen die Bayern, die haben die vergangenen drei Spiele in Leipzig nicht gewonnen.