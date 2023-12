Bundesliga Dauerthema DFL-Investor: Milliarden-Verlockung und Protest

Union Berlins Präsident Dirk Zingler forderte in einem am Sonntag veröffentlichten Schreiben an den Liga-Verband und alle anderen 35 Profi-Clubs, über das zunächst der „Kicker“ berichtet hatte, eine Verschiebung der Abstimmung über eine mögliche strategische Vermarktungspartnerschaft. „Auf Basis des kleinsten gemeinsamen Nenners erstmals einen Investor an unseren Tisch zu lassen, ist der grundlegenden Bedeutung dieses Vorganges gegenüber unangemessen. Stattdessen sollten wir Zeit und Mühe dafür aufwenden, Einigkeit zu erzielen, einen breiten Konsens unter allen Beteiligten herzustellen, eine Position der Stärke zu entwickeln“, forderte er.