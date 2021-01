Bundesliga-Thesen : Daum: Schalke steigt als Letzter ab - Bayern wird Meister

Köln Deutscher Meister wird erneut der FC Bayern München. Wenn überhaupt kann nur RB Leipzig dem Serienchampion in der Rückrunde noch gefährlich werden. Das vermutet zumindest Christoph Daum. Einigen Traditionsclubs stehen aus seiner Sicht dagegen schwere Zeiten bevor.

FC Bayern München: Die Bayern stellen mit Abstand die torgefährlichste Mannschaft und sollten die Abstimmungsprobleme in der Abwehr in den Griff bekommen. Trotz des vollen Terminkalenders werden Schlüsselspieler wie Kimmich, Gnabry, Pavard und Davies wieder ihre Bestform finden. Sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League zählen die Bayern zum Favoritenkreis. Tipp: Platz 1