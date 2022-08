Bundesliga : David Raum zum Leipzig-Wechsel: Gesamtpaket hat überzeugt

Leipzig Fußball-Nationalspieler David Raum hat sich wegen des passenden Gesamtpaketes für einen Wechsel zu RB Leipzig entschieden.

Ein Wechsel zu Borussia Dortmund hatte sich zerschlagen. „Insgesamt hat sich das beim BVB durch das Timing auch so ergeben, dass es am Ende nicht richtig heiß wurde“, sagte Raum und betonte, bei so einem Transfer würden viele Themen mit reinspielen, da müsse alles stimmen. „Bei RB hat sich klar gezeigt, dass alles passt. Am Ende habe ich die gesamten Fakten auf den Tisch gelegt und habe gemerkt, dass die Entscheidung für RB die Richtige ist“, sagte der Shootingstar der Bundesliga der vergangenen Saison.