Trainer Schalke 04 : David Wagner: Noch kein konkretes Saisonziel ausrufen

Gelsenkirchen David Wagner möchte sich als neuer Trainer des FC Schalke 04 noch nicht auf ein exaktes Saisonziel vor dem Start der Fußball-Bundesliga festlegen.

Die kritische Beurteilung des Team in der Vorsaison kann er bislang nicht nachvollziehen. „Alles, was über Mentalität, Bereitschaft, Führung, Spirit über dieses Team in der letzten Saison gesagt wurde - kloppt das alles in die Tonne“, sagte der frühere Trainer von Huddersfield Town. „Das ist, was meine Erfahrungen der ersten Wochen betrifft, schlichtweg nicht wahr.“