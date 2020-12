Personal und Statistik : Der 13. Bundesliga-Spieltag im Telegramm

Leipzig Der 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga wird am Freitagabend mit dem Spiel 1. FC Union Berlin gegen Borussia Dortmund eröffnet. Die weiteren Partien im Überblick:

STATISTIK: Gegen Hoffenheim ist die Borussia seit acht Heimspielen ungeschlagen - die vergangenen vier endeten allerdings unentschieden. Die Gäste kassierten bislang in jedem Saisonspiel ein Gegentor.

BESONDERES: Gladbachs Ginter verlor keines seiner bisher 13 Bundesligaspiele gegen die TSG. Gegen keinen anderen Verein schoss er so viele Tore wie gegen Hoffenheim (4).

SITUATION: Der FCA stoppte mit dem Sieg in Bielefeld den Negativtrend. Die Frankfurter sind seit neun Partien sieglos.

STATISTIK: Frankfurt gewann nur eins von acht Gastspielen in Augsburg, mit 3:1 im November 2018. Dazu gab's drei Remis und vier Niederlagen.

PERSONAL: Bei Augsburg stehen die Linksverteidiger Iago und Pedersen nach Verletzungen wieder zur Verfügung. Eintracht-Coach Hütter fehlt der gesperrte Abraham in der Abwehr. Dafür ist Ndicka wieder fit.

BESONDERES: Das späte Siegtor von Gouweleeuw in Bielefeld war Augsburgs achtes Saisontor in der Schlussviertelstunde. Nur Stuttgart hat in diesem Zeitraum noch einmal mehr getroffen.