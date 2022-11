Bundesliga : Der 13. Spieltag im Telegramm

Die Bundesliga geht in den 13. Spieltag. Foto: Tim Rehbein/dpa

Düsseldorf Der 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga wird am Freitagabend mit der Partie Borussia Mönchengladbach gegen den VfB Stuttgart eröffnet. Die weiteren Spiele im Überblick:

Borussia Dortmund - VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr)

Situation: Nach zwei Siegen in Folge zeigt die Bundesligakurve beim BVB wieder nach oben. Bochum startet nach dem 0:4 in Wolfsburg beim Revierrivalen den erneuten Versuch, erstmals in dieser Saison auswärts zu punkten.