Personal und Statistik : Der 27. Bundesliga-Spieltag im Telegramm

Düsseldorf Der 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga wird am Freitagabend mit dem Berliner Derby Hertha BSC gegen den 1. FC Union Berlin eröffnet. Die weiteren Partien im Überblick:

SITUATION: Im Kampf um die Champions-League-Plätze hat Gladbach als Tabellendritter mit zwei Punkten Vorsprung die Nase vorn, Bayer (5.) will sich noch um einen Rang verbessern.

PERSONAL: Gladbach tritt ohne Johnson (muskuläre Probleme) und Zakaria (Knie) an, Bensebaini ist noch fraglich. Bayer muss auf Lars Bender (Fuß) und Volland (im Aufbau) verzichten.

BESONDERES: Im Borussia-Park werden die Geister sichtbar: Mehr als 12 000 „Pappkameraden“ mit Gesichtern der Fans sind auf der Tribüne aufgestellt und sollen für Stadion-Atmosphäre sorgen. Borussen-Trainer Rose findet's cool und hat sich selbst einen Platz reserviert: Hinter dem Tor in der Nordkurve.

SITUATION: Drei Tage vor dem Topspiel gegen Bayern München will der BVB unbedingt an dem Tabellenführer dranbleiben. Wolfsburg steht nach sieben Spielen ohne Niederlage wieder auf einem Europa-League-Platz.

PERSONAL: Für die verletzten Witsel und Reus reicht es noch nicht, aber Can und Reyna stehen bei der Borussia wieder im Kader. Auch Wolfsburgs Torjäger Weghorst hat seine Gelbsperre abgesessen.

STATISTIK: Zumindest die Zahlen machen Mut. Gegen keinen anderen aktuellen Bundesliga-Verein hat Werder eine so gute Bilanz wie gegen Freiburg. 22 Bremer Siegen stehen gerade mal neun der Breisgauer entgegen.

BESONDERES: Ein großer Werder-Fan steht im Kader der Freiburger. Angreifer Höler wurde in der Nähe von Bremen geboren und sympathisiert seit Kindheitstagen mit Werder. Auch Freiburgs Petersen mag seinen Ex-Club.

PERSONAL: Hoffenheims Topstürmer Kramaric ist wegen Problemen an Sprunggelenk und Knie wieder nicht dabei.

STATISTIK: Paderborn hat in 1. und 2. Liga noch nie gegen Hoffenheim gewonnen. Die Bilanz: vier Niederlagen, ein Unentschieden.

STATISTIK: Die Bayern sind in diesem Jahr noch ungeschlagen, dagegen hat Frankfurt die letzten vier Liga-Spiele verloren.

SITUATION: Schalke will im ersten Heimspiel nach der Corona-Pause seine Talfahrt stoppen. Die Wagner-Elf rutschte nach acht Bundesliga-Partien ohne Sieg aus den Europapokal-Rängen. Augsburg droht der weitere Sturz Richtung Abstiegszone.

STATISTIK: Schalke verlor nur eines der bisherigen 17 Bundesliga-Spiele gegen Augsburg. In Gelsenkirchen holte Augsburg zwei Remis und konnte dort noch nicht gewinnen.

BESONDERES: Trainer Herrlich steht mit Verspätung vor seinem Pflichtspiel-Debüt beim FC Augsburg. Unmittelbar nach der Verpflichtung des 48-Jährigen am 10. März wurde zunächst der Spielbetrieb eingestellt, vor einer Woche saß Herrlich nicht auf der Bank, nachdem er die Quarantäne-Regeln missachtet hatte.

STATISTIK: In der Hinrunde verlor Mainz mit 0:8, Nationalspieler Werner gelangen drei Tore und drei Assists.

BESONDERES: Seit dem Leipziger Aufstieg fielen in sieben Duellen 35 Tore - das ist ein Schnitt von fünf Treffern pro Partie.

STATISTIK: Düsseldorf ist seit fast 31 Jahren ohne Sieg in Köln. Seitdem gab es aber erst sechs Derbys in der Domstadt. Das letzte in der Bundesliga gewann der FC 1997 mit 2:0.