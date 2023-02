Bundesliga : Der BVB und der Vergleich mit der Double-Saison

Mainz Auf den Vergleich mit der Double-Saison 2011/2012 hatte sich Sebastian Kehl vorbereitet. Er habe noch mal nachgeschaut, erzählte Borussia Dortmunds Sportdirektor im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF.

Der BVB habe damals in der Rückrunde kein Spiel verloren, sagte Kehl. „Wenn uns das in dieser Serie auch gelingen sollte, dann könnten solche Bilder wiederkommen.“ Bilder, die ihn als Kapitän mit der Meisterschale zeigten, damals noch als Spieler - am Ende einer Saison mit dem Titel in der Bundesliga und dem DFB-Pokal.