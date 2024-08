Tor der deutschen Nationalelf „Der Größte“: Hoeneß adelt Neuer - und wirbt für Nübel

Nübel biete ein „sehr komplettes Torhüterprofil an, das auch gebraucht wird in der Nationalmannschaft“, erklärte Hoeneß. Zudem sei er jung. Es gebe im Kreise der DFB-Auswahl auch andere „richtig gute Torhüter“, so der VfB-Coach. Er hoffe aber, dass Nübel „über gute Leistungen hier bei uns im Club dort eine gute, wichtige Rolle einnehmen wird.“