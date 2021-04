Bundesliga : Derby „vergessen“: Herthas mühsamer Weg zum Klassenerhalt

Berlin Hertha BSC schafft es einfach nicht, zwei Spiele in der Bundesliga nacheinander zu gewinnen. Ein Punkt im Derby beim 1. FC Union ist zu wenig, um einer schnellen Rettung näher zu kommen.

„Wir sehen das jetzt positiv und gehen positiv in die nächsten Spiele hinein“, sagte Kapitän Niklas Stark. Doch so wirklich viel gab es im menschenleeren Stadion An der Alten Försterei nicht positiv zu sehen. In der zweiten Halbzeit gab Hertha keinen einzigen Torschuss ab und schaffte es schon wieder nicht, zum ersten Mal in dieser Spielzeit zweimal in Folge zu gewinnen. In den vergangenen zehn Begegnungen in der Fremde reichte es nicht ein einziges Mal zu einem Sieg. „Das ganze Spiel müssen wir schnell vergessen“, sagte Dardai.