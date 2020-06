Geisterspiele : DFB-Arzt Meyer: „Das kann man keine Saison lang durchhalten“

Saarbrücken DFB-Chefmediziner Tim Meyer glaubt nicht, dass der Geisterspiel-Betrieb der Fußball-Bundesliga für längere Zeit zur neuen Normalität in der Corona-Krise gehören wird.

Das Konzept müsse mit Blick auf die neue Saison der veränderten Pandemielage angepasst werden. „Wir wissen aber nicht, wie sie sich weiter entwickeln wird, Stichwort zweite Welle. Es muss ein Konzept mit Szenarien geben, das die Aktivität der Covid-19-Pandemie berücksichtigt und auf sie entsprechend reagiert“, sagt Meyer. Wenn man zur kommenden Saison Zuschauer in einer gewissen Anzahl wieder zulassen könne, gehe es auch um den Aspekt des Infektionsschutzes für die gesamte Bevölkerung. „Es ist klar, dass am Anfang keine vollen Stadien denkbar sind. Die Frage lautet: Wie kann man das abstufen?“

Das Bundesliga-Konzept werde im August auch als „Blaupause“ für die Turniere zur Ermittlung des Champions-League-Siegers in Lissabon und des Gewinners der Europa League in Deutschland dienen - ebenso für die im Herbst wieder geplanten Länderspiele. Das werde auf europäischer Ebene aber „weitaus komplexer werden“, schätzt Meyer. Er ist seit Juli 2019 Vorsitzender der Medizinischen Kommission der UEFA und in dieser Funktion in die Planung der UEFA-Wettbewerbe involviert.