Fußball-Bundesliga DFB-Bundesgericht bestätigt Sperre von RB-Kapitän Orban

Damit bestätigte das Gremium die vorangegangenen Urteile des DFB-Sportgerichts. Späth spielte in seiner Begründung auch auf die Erfahrung des ungarischen Nationalspielers an. Daher „kann nicht davon ausgegangen werden, dass er die Möglichkeit verkannt hat, nicht nur den Ball zu treffen. Vielmehr hat er gerade noch kurz vor dem Strafraum den riskanten Rettungsversuch - sprich die Notbremse - unternommen und bei der konkreten Spielweise auch das "Abräumen" des Gegenspielers in Kauf genommen“.