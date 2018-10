später lesen Hertha-Ultras beim BVB DFB ermittelt nach Fan-Randale - Thema auf Vorstandssitzung FOTO: Bernd Thissen FOTO: Bernd Thissen Teilen

Die massiven Ausschreitungen von Hertha-Fans beim Spiel in Dortmund werden den Fußball noch einige Zeit beschäftigen. Der DFB-Vorstand will sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am 7. Dezember mit dem Thema Fan-Gewalt beschäftigen und auf eine gemeinsame Linie verständigen. Von Ulrike John und Heinz Büse, dpa