Bundesliga : DFB ermittelt nach Pyro-Vorfällen beim Berliner Derby

Frankfurt/Main Die Vorfälle beim Spiel des 1. FC Union Berlin gegen Hertha BSC beschäftigen auch den Deutschen Fußball-Bund.

„Der DFB-Kontrollausschuss wird nach den Pyro-Vorfällen im Berliner Bundesliga-Derby Ermittlungen einleiten“, bestätigte Anton Nachreiner, Vorsitzender des Kontrollausschusses, zwei Tage nach dem Spiel. Bei der Begegnung war das Dach einer Imbissbude im Stadion An der Alten Försterei in Brand geraten, nachdem direkt nach dem Anpfiff Raketen in den Himmel flogen.