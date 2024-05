Fußball DFB: Strafen wegen Pyrotechnik deutlich gestiegen

Der Deutsche Fußball-Bund sucht weiter nach dem richtigen Umgang mit dem zunehmenden Missbrauch von Pyrotechnik in den Stadien. „Wir haben beim DFB nun eine Arbeitsgruppe Stadionsicherheit eingerichtet, weil das Abbrennen von Pyrotechnik nach der Corona-Pandemie noch einmal zugenommen hat, die Strafzahlungen deutlich nach oben gegangen sind“, sagte Neuendorf in einem Interview der „Mitteldeutschen Zeitung“. Auch das kontrollierte Abbrennen in bestimmten Bereichen werde „in der Arbeitsgruppe sicher diskutiert“.