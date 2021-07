Ex-Leverkusen-Coach : DFB zeichnet Trainer Peter Bosz mit Fair-Play-Medaille aus

Frankfurt Trainer Peter Bosz ist vom Deutschen Fußball-Bund mit der Fair-Play-Medaille in der Kategorie „Profifußball“ ausgezeichnet worden. Das teilte der Verband mit.

Der DFB würdigt damit eine Szene aus der vergangenen Saison, als der 57-jährige Niederländer noch beim Bundesligisten Bayer Leverkusen an der Seitenlinie stand. Am fünften Spieltag wies Bosz seinen Spieler Exequiel Palacios nach einer falschen Freistoßentscheidung des Schiedsrichters an, den Ballbesitz freiwillig an den FC Augsburg abzugeben.

„Fair Play ist mir als Trainer wichtig, weil ich gewinnen will, aber auf eine faire Weise“, sagte Bosz, der inzwischen den französischen Club Olympique Lyon trainiert, in der DFB-Mitteilung. „Man muss diese Szene aber nicht so hochhängen. Es ist schon länger her, aber ich meine, wir führten 1:0. Die Umstände machten es mir also durchaus leichter, den Ball zurückzuspielen. Das muss ich ehrlich sagen.“