Medienbericht DFL plant keine Ausweitung von Montagsspielen FOTO: Maja Hitij FOTO: Maja Hitij

In der Fußball-Bundesliga soll es auch in den kommenden Jahren nicht mehr als fünf Montagsspiele geben. Wie die „Funke Mediengruppe“ berichtet, will sich die Deutsche Fußball Liga (DFL) auch bei der Ausschreibung des nächsten TV-Vertrags auf diese Anzahl der Spiele beschränken. dpa