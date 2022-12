Deutsche Fußball Liga : DFL setzt auf Teamwork: Doppelspitze als Zukunftsmodell

Neu-Isenburg Nach der Trennung von Donata Hopfen stellt die Deutsche Fußball Liga die neue Führung vor. Bis zum Sommer 2023 übernimmt ein Duo, das gleich auf mehreren Feldern gefordert ist.

17 Stunden nach der Trennung von Geschäftsführerin Donata Hopfen bestätigte Watzke gleich zu Beginn einer fast einstündigen Pressekonferenz in einem Hotel unweit von Frankfurt, dass Axel Hellmann und Oliver Leki die Dachorganisation des deutschen Profifußballs interimsweise bis zum 30. Juni 2023 führen werden.

DFL will auf Teamwork setzen

Die Übergangsphase gebe der DFL die nötige Zeit, bis zum 1. Juli 2023 eine „zukunftsfähige Lösung“ an der Spitze zu finden. Bei der Suche nach geeignetem Personal werde man auf externe Hilfe verzichten. „Mal schauen, ob wir das ohne Personalagentur selbst hinbekommen. Ich bin gespannt“, sagte Watzke.

Bei der Bewältigung der vielschichtigen Prozesse erhofft sich der BVB-Boss eine stärkere Beteiligung des deutschen Rekordmeisters FC Bayern. Er habe sich darüber bereits mit Oliver Kahn, dem Vorstandschef des Branchenführers aus München, ausgetauscht. Es sei wichtig, „dass auch der größte und erfolgreichste deutsche Fußball-Club immer in unsere Überlegung eingebunden ist“, sagte Watzke und ergänzte: „Die einfachste, direkte, unkomplizierteste Lösung wäre, wenn Oliver Kahn für das Präsidium kandidiert. Darüber würde ich mich persönlich sehr freuen.“

Erste Lösungen bis kommenden Sommer

Die vordringlichsten Aufgaben sollen Hellmann und Leki, die aus Integritätsgründen keinerlei Befugnisse bei den Themen Lizenzierung und Spielbetrieb erhalten, idealerweise schon bis zum Sommer kommenden Jahres gelöst haben. „Das ist mein Traum“, so Watzke.

Da ist zum einen die Frage, ob sich die Liga für externe Investoren öffnen will, um so an frisches Geld zu kommen. Das hatte die Mehrheit der 36 Proficlubs im Vorjahr abgelehnt. Ein Investor sei nur von Nutzen, „wenn wir dadurch die Einnahmen erhöhen“, sagte Watzke.