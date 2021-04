Bundesliga : DFL verlegt Hertha-Spiel - Kein Gedanke an Saisonabbruch

DFL verlegt Hertha-Spiel - Kein Gedanke an Saisonabbruch

Nach dem vierten Corona-Fall muss das Team von Hertha BSC in eine 14-tägige Quarantäne. Foto: Andreas Gora/dpa

Frankfurt/Main Erstmals muss in dieser Bundesliga-Saison eine Partie wegen der Corona-Pandemie verlegt werden. Das Spiel von Hertha BSC in Mainz kann nicht wie geplant stattfinden.

Die Partie der Berliner beim FSV Mainz 05 werde nicht wie geplant am Sonntag stattfinden, sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert bei „Bild live“. Auch die Partien von Hertha gegen den SC Freiburg am Mittwoch und beim FC Schalke 04 am 24. April stehen vor der Verlegung.