20. Spieltag : Diaby mit Dreierpack gegen Augsburg - „Er hat sich belohnt“

Leverkusen Bayer Leverkusen ist gut ins neue Jahr gestartet und feiert den zweiten Sieg nacheinander - diesmal gegen Lieblingsgegner Augsburg. Diaby zeigte sich von seiner besten Seite.

Moussa Diaby machte große Augen nach seinem ersten Dreierpack in der Fußball-Bundesliga. „Das erste Tor war mir das liebste, weil es nach einer schönen Aktion entstand“, schwärmte der kleine Franzose nach seiner Tor-Gala, die zum 5:1 (2:0)-Sieg über den FC Augsburg führte.

Dabei zeigte der pfeilschnelle Stürmer eine starke Partie. „Er hat sich heute selbst belohnt“, befand Bayer-Coach Gerardo Seoane nach dem zweiten Sieg in Serie und dem Kurs auf die Champions League. „Das war heute ein erfolgreicher Tag für uns“, sagte Karim Bellarabi.

Vor 750 Zuschauern erzielten neben Diaby (24./65./69.) Bellarabi (4. Minute) und Lucas Alario (81.) am Samstag die Treffer für die Gastgeber. Arne Maier traf zum zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer. Damit blieben die Leverkusener im 24. Pflichtspiel gegen Augsburg unbesiegt und haben den auf Platz 16 abgerutschten Gästen damit größere Abstiegssorgen beschert. „Bayer hat uns mit Qualität auf allen Ebenen Probleme bereitet. Da werden wir uns steigern müssen“, sagte FC-Trainer Markus Weinzierl.

Früher Führungstreffer

Nach dem wichtigen Sieg in Mönchengladbach am Vorwochenende musste Seoane wegen insgesamt acht Ausfällen improvisieren und stellte sein Team taktisch um mit Robert Andrich als einzigem defensiven Mittelfeldspieler. Zudem rückte Amine Adli in die Startformation. Mit der offensiven Ausrichtung kamen die Gastgeber gleich mit der ersten sehenswerten Offensivaktion zum Führungstreffer. Nach feiner Vorarbeit von Mitchel Bakker, der zuvor einen Doppelpass mit Diaby spielte, gelang Bellarabi mit einem Rechtsschuss aus spitzem Winkel das 1:0.