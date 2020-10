Niederlage gegen Gladbach : Die Mainzer Misere wird immer schlimmer

Mainz Fünf Spiele, null Punkte: Bei Mainz geht es auch nach dem Wechsel auf der Trainerbank nicht bergauf. Der Kapitän ist „einfach nur traurig“, der neue Coach hat schon für eine Negativ-Bestmarke gesorgt.

Nach dem größten Bundesliga-Fehlstart seiner Geschichte erinnert man sich beim FSV Mainz 05 an Jürgen Klopp. Mit dem heutigen Liverpool-Coach war der Club vor 15 Jahren auch mit fünf Niederlagen und minimal besserer Tordifferenz in eine Erstliga-Spielzeit gestartet.

Deshalb versuchte ausgerechnet Gladbachs Trainer Marco Rose, dessen Team die Mainzer Misere mit einem 3:2 noch verschärft hatte, seinen Ex-Verein aufzumuntern. „Dann haben wir das Derby in Kaiserslautern gewonnen“, erinnerte sich der damalige Profi Rose. „Das Entscheidende ist, dass man Energie ausstrahlt.“

Wenn es nur so einfach wäre, wird sich die spürbar geknickte Mainzer Mannschaft um den bisher glück- und erfolglosen Trainer Jan-Moritz Lichte gedacht haben. Der langjährige Assistent hatte nach zwei Spieltagen das Traineramt von Achim Beierlorzer übernommen und den Negativlauf seitdem nicht stoppen können: drei Niederlagen und 2:8-Tore bedeuten den schlechtesten Start eines Mainzer Trainers in der Bundesliga. „Wir sind wütend, dass es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist und dass wir uns nicht belohnt haben“, fluchte Lichte. Man sei mit der Situation „absolut nicht zufrieden“.