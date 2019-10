Wer wird Herbstmeister? : Die spannende Lage in der Bundesliga

Bayern München vor Borussia Dortmund und RB Leipzig: So sieht die Tabellenkonstellation aus, mit der wohl die meisten Fußballfans am Ende der aktuellen Bundesliga-Saison rechnen.

Einige haben wohl auch Wetten darauf abgeschlossen, dass die Dortmunder Borussia einen erfolgreichen Angriff auf die Meisterschaft starten kann. Wer sich aber jetzt, nachdem sieben Spieltage absolviert sind, die Tabelle anschaut, der wird einigermaßen überrascht sein. Die Bayern sind nicht an der Spitze, Borussia Dortmund nicht einmal in der Nähe. Stattdessen thront Borussia Mönchengladbach auf dem ersten Rang und wird momentan vom VfL Wolfsburg verfolgt. Erst an dritter Stelle findet sich der Branchenprimus aus München, der sich in einer so frühen Phase der Saison schon überraschend viele Ausrutscher erlaubt hat. Auf ein glückliches 2:2-Unentschieden gegen Hertha BSC am ersten Spieltag und eine Punkteteilung in Leipzig in der vierten Runde folgte jüngst eine 1:2-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim in der Allianz Arena. Experten sind sich jedoch einig, dass lediglich die Ergebnisse ungünstig für die Bayern ausgefallen sind, die Spielweise aber größtenteils zufriedenstellend war. Schließlich hat der Rekordmeister eine seit Jahren eingespielte Mannschaft, die im Sommer mit namhaften Neuzugängen wie dem brasilianischen Dribbler Philippe Coutinho und den französischen Weltmeistern Lucas Hernández und Benjamin Pavard verstärkt wurde. Deshalb ist auch recht fest damit zu rechnen, dass die Münchner sich nicht mit dem derzeitigen dritten Rang zufriedengeben und bis zum Schluss um die Meisterschale kämpfen werden.