Bundesliga Die spannendsten Meister-Entscheidungen

Der FC Bayern München und der SV Werder Bremen lieferten sich in der Bundesliga-Historie häufiger einen packenden Zweikampf um die Meisterschaft. So spannend wie 1986 war es aber selten. Am vorletzten Spieltag vergab Werder die Chance, im direkten Duell den Titelgewinn vorzeitig perfekt zu machen, was vor allem daran lag, dass Bremens Michael Kutzop in der Schlussphase per Elfmeter nur den Pfosten traf und es somit beim 0:0 blieb. Im Saisonfinale patzte Werder dann beim VfB Stuttgart (1:2), Bayern hingegen gewann gegen Gladbach (6:0) und holte die Meisterschaft.