Reaktionen aus den Stadien : Die Sprüche zum 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga

Berlin Die Deutsche Presse-Agentur hat die besten Sprüche zum 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga gesammelt.

(Flick in der Bundestrainer-Debatte auf die Frage, was er nach der Saison mache)

„Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, in der Europa League zu spielen oder sonst was. Ich will in der Champions League spielen.“