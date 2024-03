FC Bayern München Dier will beim „Karneval im Sommer“ mitmachen

Leichter als in der Premier League, in der Kane zweimal die 30er-Marke erreichte, sei das Torschießen in der Bundesliga nicht, befand Dier: „Deswegen kosten Stürmer das meiste Geld, weil es nirgends einfach ist, Tore zu schießen. Aktuell gibt es für mich als klassischen Neuner nur Erling Haaland und Harry mit diesen Qualitäten.“