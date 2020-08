Berliner Ex-Manager : Dieter Hoeneß über Hertha-Meisterschaft: „Damals näher dran“

Berlin Der ehemalige Hertha-Manager Dieter Hoeneß glaubt trotz verbesserter finanzieller Voraussetzungen nach dem Einstieg von Investor Lars Windhorst nicht an eine baldige Meisterschaft seines ehemaligen Vereins.

„Um um die Meisterschaft zu spielen, ist es noch ein weiter Weg. Da waren wir damals näher dran“, sagte der 67-Jährige in einem Interview des „rbb“. In der Saison 2008/2009 durfte sich Hertha bis kurz vor Ende der Saison Hoffnungen auf den dritten Titel nach 1930 und 1931 machen, belegte mit Trainer Lucien Favre am Ende aber den vierten Platz.

Zugleich wundert sich der ehemalige Nationalspieler über die überraschten Reaktionen nach dem plötzlichen Abgang von Jürgen Klinsmann: „Es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber wenn man Jürgen Klinsmann verpflichtet, muss man wissen, was man tut. Dass es am Ende so ausartet, war natürlich so nicht zu erwarten. Aber dass das nicht zusammenpasst, das hätte man vielleicht ahnen können oder müssen.“