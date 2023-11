Trainer beim VfB Stuttgart Dieter Hoeneß über Sohn: Hat Zeug für die Champions League

„Klar ist: Basti ist im dritten Jahr Bundesliga, sammelt weiter fleißig Erfahrungen. Er bringt alle Voraussetzungen mit, um irgendwann in der Champions League an der Seitenlinie zu stehen. Ob beim FC Bayern oder beim VfB, der vielleicht auch irgendwann mal wieder zu der Kategorie zählt. Aber alles zu seiner Zeit“, sagte Dieter Hoeneß in einem gemeinsamen Interview mit Sebastian Hoeneß der „Sport Bild“.