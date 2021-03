Englands Nationalmannschaft : Diskussion um Abstellung von BVB-Jungstar Bellingham

Dortmund BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat Meldungen dementiert, wonach der englische Fußballverband auf eine Abstellung des Dortmunder Mittelfeld-Juwels Jude Bellingham für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele verzichten wird.

„Ich glaube, das ist nicht der Fall“, sagte Zorc am Donnerstag. Der zuletzt starke 17 Jahre alte BVB-Neuzugang aus Birmingham war vom englischen Verband in das A-Team berufen worden. Da zwei dieser Länderspiele in London stattfinden und England als Corona-Risikogebiet gilt, müsste Bellingham nach seiner Rückkehr in eine 14-tägige Quarantäne.