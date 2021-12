Bundesliga : Domenico Tedesco neuer Trainer bei RB Leipzig

Leipzig RB Leipzigs Suche nach einem Nachfolger für Jesse Marsch dauerte nicht lange. Vier Tage nach dessen Freistellung hat der Club eine Lösung. Die kommt nicht mehr überraschend

Freud und Leid bei Schalke

Bei seiner ersten Trainerstation in Aue führte Tedesco die Sachsen zum Klassenerhalt, wechselte danach aber trotz eines weiter gültigen Kontraktes zum FC Schalke. In seiner ersten Saison in Gelsenkirchen wurde Tedesco Bundesliga-Zweiter. Nach einem 0:7 gegen Manchester City in der Champions League wurde er aber Mitte März 2019 freigestellt. Nach zwei Jahren bei Spartak Moskau verließ Tedesco den russischen Vizemeister aus persönlichen Gründen im Mai.