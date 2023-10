Bundesliga Dominanz adieu: FC Bayern auf der Suche nach sich selbst

Wie es um den FC Bayern steht, verdeutlicht wohl die sich anbahnende Rückkehr des 35 Jahre alten Jérôme Boateng am besten. Der Ex-Nationalspieler trainierte am Sonntagvormittag an der Säbener Straße, kam direkt hinter Tuchel auf den Trainingsplatz. Der vereinslose Innenverteidiger hat seit Juni kein Spiel mehr bestritten, war bei seinem Ex-Club Lyon ohnehin eher Bankdrücker als Stammspieler. Es ist noch nicht lange her, da hätten sie bei den Bayern über so eine Verpflichtung nicht einmal im Ansatz nachgedacht.