Fußball-Bundesliga Doppelpack gegen Ex-Club: Frankfurts Topsturm schlägt zu

In der 30. Minute legte der Franzose Ekitiké dem Ägypter Marmoush gekonnt den Führungstreffer auf. Acht Minuten vor Schluss gelang Marmoush per Handelfmeter auch das zweite Frankfurter Tor (82.). Ridle Baku traf zwar in der Zwischenzeit zum 1:1 für den VfL (76.). Die Qualität des Angriffs war aber der große Unterschied zwischen beiden Teams. Zusammen haben Marmoush und Ekitiké in den vier Pflichtspielen dieser noch jungen Saison nun schon sieben Tore erzielt.