Fußball-Bundesliga Doppelpack von Demirovic beschert Stuttgart ersten Sieg

Stuttgarts Trainer Hoeneß hatte sein Team vor dem Start in der Champions League am nächsten Dienstag in Madrid aus Gründen der Belastungssteuerung auf drei Positionen verändert. Fabian Rieder rückte erstmals in die Startelf, Josha Vagnoman kehrte nach fünf Monaten in die Anfangsformation zurück. Zudem erhielt Neuzugang Demirovic diesmal ein Startticket. Die zuletzt verletzten Dan-Axel Zagadou und Anthony Rouault waren wieder im Kader.