Transfergerüchte Dortmund auf Asien-Tour - was wird aus Moukoko?

Borussia Dortmund ist angeblich bereit, Fußball-Profi Youssoufa Moukoko noch in der Sommerpause abzugeben. Nach dem Transfer von Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart nach Dortmund soll der BVB nach einem Bericht des TV-Senders Sky schon Gespräche mit dem Management des 19 Jahre alten Moukoko geführt haben. Demnach stellen sich die Dortmunder bei einem Wechsel eine Ablöse in Höhe von rund 20 Millionen Euro Ablöse vor. Moukoko gilt neben Sébastien Haller als erster Verkaufskandidat.Auch über die Zukunft von Niclas Füllkrug wird immer wieder spekuliert. Füllkrug selbst möchte nach Sky-Informationen erst einmal seinen Urlaub genießen und danach in Ruhe Gespräche führen. Der BVB selbst plant aber wohl mit ihm.