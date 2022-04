32. Spieltag : Dortmund vergrault seine Fans - Bochum tanzt in den Mai

Dortmund Bochum feiert, Dortmund grollt. Unterschiedlicher hätte die Stimmung nach dem 3:4 nicht sein können. Während die Gäste-Fans den Klassenverbleib feierten, gab es für Schwarz-Gelb laute Pfiffe.

Mit konsternierter Miene musste der Angreifer mit ansehen, wie die Aufsteiger aus der Nachbarstadt von ihren Fans ausgelassen für den Klassenverbleib gefeiert wurden. „Das waren Emotionen pur. Wir haben heute ganz Bochum stolz gemacht“, schwärmte Trainer Thomas Reis und gab seinen Profis Grünes Licht für eine ausgelassene Party. „Mal sehen, was sie Nacht noch bringt. Die Jungs dürfen machen, was sie wollen. Das haben sie sich verdient.“

Brandt: Dortmunder „zu recht ausgepfiffen“

Anders als die Bochumer konnten die Dortmunder von einem ausgelassenen Tanz in den Mai nur träumen. Trotz aller guten Vorsätze, den Fans nach frühen Knockouts in Europa und im DFB-Pokal zumindest einen erfolgreichen und engagierten Bundesliga-Schlussspurt zu bieten, zog sich das Team erneut den Unmut des Anhangs zu. Was als Versöhnung gedacht war, endete in einem lauten Pfeifkonzert. „Das ist natürlich eine große Enttäuschung. Wir wurden zu recht ausgepfiffen“, befand Mittelfeldspieler Julian Brandt.