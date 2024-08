Fußball-Bundesliga Dortmunder Özcan wird nach Wolfsburg ausgeliehen

Die Verpflichtung von Nationalspieler Pascal Groß verringerte seine ohnehin geringen Einsatzchancen zusätzlich. Zudem stehen weitere BVB-Profis wie Emre Can, Marcel Sabitzer und Felix Nmecha in der Gunst von Nuri Sahin vor Özcan. So hatte der Dortmunder Trainer sowohl im Pokalspiel bei Phönix Lübeck (4:1) als auch beim Ligaauftakt gegen Eintracht Frankfurt (2:0) auf den ehemaligen Kölner verzichtet. Er war im Sommer 2022 für rund fünf Millionen Euro verpflichtet worden, konnte sich beim BVB aber nie einen Stammplatz sichern.