Bundesliga Dortmunds Can wünscht Ende der Fan-Proteste

Als auf Dauer „für alle Beteiligten nicht gewinnbringend“, bezeichnete Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl die anhaltenden Proteste. Ängste und Sorgen müsse man ernst nehmen, man lebe in einer Demokratie. „Wir müssen nur irgendwann wieder an einen Punkt kommen, an dem wir in den Dialog gehen und das Problem lösen. Denn ich weiß nicht, wie das in dieser Form weitergehen soll. Es macht vielen Zuschauern im Stadion keinen Spaß, den Spielern auch nicht - und das Spiel leidet auch noch darunter“, sagte Kehl.