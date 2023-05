Bundesliga Dortmunds Trainer Terzic: „Wir sind noch nicht fertig“

Haller war im vergangenen Sommer an Hodenkrebs erkrankt. Nach langer Leidenszeit mit Chemotherapien und zwei Operationen hatte der ivorische Nationalspieler erst im Januar sein Profi-Comeback gegeben. „Wenn mir vor sechs Monaten jemand gesagt hätte, das sich in dieser Situation bin, hätte ich es nicht geglaubt“, sagte Haller am DAZN-Mikrofon.